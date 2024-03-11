Вот что России нужно в Африке

Кения© Фото : Unsplash/Florian Berger Екатерина Новикова За последние два года мир значительно изменился, и если совсем недавно практически вся российская экономика была в большей степени направлена на сотрудничество с Европой, то теперь можно говорить о масштабных перспективах взаимодействия с остальной, наиболее обширной частью цивилизации.
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