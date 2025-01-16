Свободу генералу Попову и командиру Белому!

Андрей Павлов

Металла нет, денег нет, свидетелей нет, а виновный есть. Следствие никак не может аргументированно дое...ся до боевого генерала, но он до сих пор обвиняемый. Да будь за Поповым хоть что-то, сидел бы уже давно. Но нету. А какой-то очень высокопоставленный заказчик требует результата. Вообще интересно - самых результативных военачальников с СВО убирают. Суровикин, знающий СВОшную кухню от и до, сидит (сидел?) почему-то в Сирии, Попов под следствием. Кому-то это очень выгодно. Вот кому, интересно?