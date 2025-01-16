Запорожская область благодарна генералу Попову за оборону Запорожская область РФ отказалась от статуса потерпевшей стороны в деле генерал-майора Ивана Попова! Это лучшая новость дня.
Свободу генералу Попову и командиру Белому!
Комментарии
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Андрей Павлов
Металла нет, денег нет, свидетелей нет, а виновный есть. Следствие никак не может аргументированно дое...ся до боевого генерала, но он до сих пор обвиняемый. Да будь за Поповым хоть что-то, сидел бы уже давно. Но нету. А какой-то очень высокопоставленный заказчик требует результата. Вообще интересно - самых результативных военачальников с СВО убирают. Суровикин, знающий СВОшную кухню от и до, сидит (сидел?) почему-то в Сирии, Попов под следствием. Кому-то это очень выгодно. Вот кому, интересно?
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9 час.
Л
Леонид -
Какая-то тварь лампасная стоит за всем этим.
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8 час.
Nikita Kopitov
Кого он там критиковал то, вроде начгенштаба, оттуда и ноги растут...
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5 час.
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