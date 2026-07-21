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Царьград

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Следственный комитет расследует похищение детей в трёх регионах России

Следственный комитет расследует похищение детей в трёх регионах России

Жительницы Казани, Московской области и Екатеринбурга заявили на федеральном телеканале о незаконных действиях бывших супругов, удерживающих детей.

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