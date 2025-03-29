Бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что «после осуждений и предательств» со стороны соотечественников поняла: австрийское происхождение главы нацистской Германии Адольфа Гитлера не было совпадением.
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