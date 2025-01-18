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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачев не будет менять план на бой: «Размажу соперника, вот и все. Без разницы, кто передо мной»

«Я не мог оставить этих людей без боя. Все для вас, ребята. Как изменится мой план на бой? Никак. Я размажу соперника, вот и все.

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