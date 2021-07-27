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За что в 1999 году Борису Ельцину выдвинули импичмент

За что в 1999 году Борису Ельцину выдвинули импичмент

Принято считать, что для российской политической реальности импичмент является чем-то экстраординарным.

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65
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Валера Юшков
Но мы то знаем, что сам ушёл и приемника вечного назначил.
65alekseysramblerru Леонтьев
ЕБН-всполохнул неугасающие чувства всего россиянского народа и установил новые стандарты вертикали власти.
кормчий
Коммунисты выдвинули в 1998 г. ЕБН импичмент ? Да ЗЮ сам в 1996 г отдал власть ЕБН, хотя по итогам голосования выиграл выборы на пост президента РФ
Леонид
Позорище.
odyssey2006 odyssey2007
В любом случае эту антинародную власть надо убирать
Владимир Герасимов
Добровольно он бы не покину кресло к которому так рвался.С губила пьянка и гнилое здоровье.Когда выступал по телевидению ему уже делали бутафорский кабинет.А не набирали голосов депутаты потому что партия жирика не голосовала.

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