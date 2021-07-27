За что в 1999 году Борису Ельцину выдвинули импичмент

Любители историиПолитикаЗа что в 1999 году Борису Ельцину выдвинули импичмент Принято считать, что для российской политической реальности импичмент является чем-то экстраординарным.Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалера ЮшковНо мы то знаем, что сам ушёл и приемника вечного назначил.65alekseysramblerru ЛеонтьевЕБН-всполохнул неугасающие чувства всего россиянского народа и установил новые стандарты вертикали власти.кормчийКоммунисты выдвинули в 1998 г. ЕБН импичмент ? Да ЗЮ сам в 1996 г отдал власть ЕБН, хотя по итогам голосования выиграл выборы на пост президента РФЛеонидПозорище.odyssey2006 odyssey2007В любом случае эту антинародную власть надо убиратьВладимир ГерасимовДобровольно он бы не покину кресло к которому так рвался.С губила пьянка и гнилое здоровье.Когда выступал по телевидению ему уже делали бутафорский кабинет.А не набирали голосов депутаты потому что партия жирика не голосовала.Комментировать
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