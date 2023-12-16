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Кармело Энтони: «Майами» с Леброном, Уэйдом и Бошем не был суперкомандой. Это «Большое трио» и отличный состав»

Бывший игрок НБА Кармело Энтони в своем подкасте поделился мнением, что «Майами» с Леброном Джеймсом не был суперкомандой.

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