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Аргументы недели

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Трамп раскритиковал участников пропалестинских митингов

Трамп раскритиковал участников пропалестинских митингов

Президент США Трамп о слоганах на демонстрациях в поддержку сектора Газа и Палестины: Мне больше всего нравится слоган «Гей-сообщество* за Палестину».

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