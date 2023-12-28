FT: в Европе сомневаются в законности идеи США конфисковать активы РФ

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, в Евросоюзе сомневаются в идее США конфисковать замороженные активы России на 300 млрд долларов и считают необходимым сначала тщательно оценить законность такого решения.
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