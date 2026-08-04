Ставка Берлина на милитаризацию ведет ЕС к прямой конфронтации с Россией, пишет BZ. Чтобы избежать катастрофы и не стать главной жертвой эскалации, ФРГ должна отказаться от идеологических иллюзий и инициировать процесс "Хельсинки 2.
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