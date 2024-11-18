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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие гвардейской бригады Южной группировки войск поражают барражирующими боеприпасами «Ланцет» технику ВСУ на Донецком направлении СВО

Военнослужащие гвардейской бригады Южной группировки войск поражают барражирующими боеприпасами «Ланцет» технику ВСУ на Донецком направлении СВО

Во время боевых задач расчеты БпЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции ВСУ, их огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов.

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