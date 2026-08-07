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Боец ВС России рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Константиновки

Боец ВС России рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Константиновки

Военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреливали мирных жителей Константиновки. Об этом 7 августа рассказал помощника командира второго батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Берия.

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