Поездку на Кубань получил в подарок четырёхмиллионный посетитель выставки "Россия"

Им стала Дарья Молодцова из Тулы. Победительница отправится на экскурсию в лучшие винодельни страны.На международной выставке-форуме "Россия" накануне, 5 января, встретили четырехмиллионного посетителя: им стала жительницы Тулы Дарья Молодцова.
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