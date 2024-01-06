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Поездку на Кубань получил в подарок четырёхмиллионный посетитель выставки "Россия"

Поездку на Кубань получил в подарок четырёхмиллионный посетитель выставки "Россия"

Им стала Дарья Молодцова из Тулы. Победительница отправится на экскурсию в лучшие винодельни страны.На международной выставке-форуме "Россия" накануне, 5 января, встретили четырехмиллионного посетителя: им стала жительницы Тулы Дарья Молодцова.

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