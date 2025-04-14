ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Донецке преспокойно функционирует спорт-кафе, прославляющее нацистского ублюдка Усика

В Донецке преспокойно функционирует спорт-кафе, прославляющее нацистского ублюдка Усика

Политнавигатор В самом центре обстреливаемой укронацистами столицы ДНР на улице Постышева до сих пор работает кафе «Титул», в котором подаются именные коктейли и развешаны портреты с автографами ненавидящего Донбасс и Россию украинского боксёра Александра Усика.

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Комментарии
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валерия
Да заложить пару кило тротила в эту свинарню и все вопросы отпадут сразу!  А то еще тратить время властей на этих тварей.
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3 час.
Геннадий Сытник
Серьёзно? Выбирать выражения?
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1 час.
Геннадий Сытник
Чамар гнойный, туда ходят такие же пидары как ты. Снова залез на мою страницу, сцыкло заднепроходное? Да мне похер на твои реакции, раз свою страницу закрыл, голубок.
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1 час.
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