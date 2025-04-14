В Донецке преспокойно функционирует спорт-кафе, прославляющее нацистского ублюдка Усика

Да заложить пару кило тротила в эту свинарню и все вопросы отпадут сразу! А то еще тратить время властей на этих тварей.

Геннадий Сытник

Чамар гнойный, туда ходят такие же пидары как ты. Снова залез на мою страницу, сцыкло заднепроходное? Да мне похер на твои реакции, раз свою страницу закрыл, голубок.