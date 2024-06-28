Откровения Кэмерона: Великобритания готовит Казахстан на роль второй Украины

Высказывания министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о реакции главы внешнеполитического ведомства Казахстана на его слова о том, что Россия якобы хочет забрать себе север Казахстана, вызвало достаточно скандальную реакцию.
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