👍 Аксёнов наградил крымчан за успешную деятельность в сферах экономики и общественной жизни Глава РК Сергей Аксёнов, напомнил, что сегодня Конституции Республики Крым исполнилось 10 лет.
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👍 Аксёнов наградил крымчан за успешную деятельность в сферах экономики и общественной жизни Глава РК Сергей Аксёнов, напомнил, что сегодня Конституции Республики Крым исполнилось 10 лет.