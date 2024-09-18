Medical Insider

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Аномальные уровни электролитов у людей с расстройствами пищевого поведения могут увеличить риск смерти и ухудшения состояния здоровья.

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Psychiatry, показало, что у 32% людей с расстройствами пищевого поведения были обнаружены аномальные уровни электролитов, что связано с повышенным риском смерти по любой причине.

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