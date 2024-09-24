Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю

Воздух в Москве в среду, четверг и субботу прогреется до 24 градусов тепла, в конце недели ожидается небольшой дождь, в воскресенье температура снизится на 7-8 градусов, а в дальнейшем возвращение такой теплой погоды не прогнозируется.