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Свежие комментарии

  • epobedimski
    Гнать нужно их всех! взяточники!Поплавская: "Это ...
  • Андрей Якобюк
    госдура, почему Путин до сих пор с этим мирится, сука в госдуре сидят откровенные враги РОССИИ, ФСБ вы там вообще раб...Поплавская: "Это ...
  • Валерий Николаевич
    Хорошая статья, мне понравилась, цифры разные, термины красивые. Осталось донести это до смотрящего по ВЦИОМу, Федоро...Путин не зря гово...

Путин не зря говорил олигархам: «В гробу карманов нет». Делиться надо

Путин не зря говорил олигархам: «В гробу карманов нет». Делиться надо

Если верить свежей статистике, россияне живут лучше албанцев и молдаван, намного лучше малийцев и нигерийцев.

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Комментарии
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мв
михаил валеев
Отнять и поделить а дальше что? Прелогайте что будем делать? У нас или у вас есть вождь который поведёт к светлому будущему. И какая у нас программа.???
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11 час.
Игорь Кузнецов
СВО вынужденно &quot;подтолкнуло&quot; принять &quot;ступенчатую шкалу&quot; НДФЛ. Уже хорошо. О конкретных процентах - это на потом. А что нужно делать, чтобы не было такого, когда &quot;Капитал будет концентрироваться в руках немногих и передаваться по наследству&quot;? У нас налог на наследство близких родственников, а также налог на наследство по завещанию, не действует. А также доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физических лиц в порядке наследования, не облагаются НДФЛ.
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10 час.
ВН
Валерий Николаевич
Хорошая статья, мне понравилась, цифры разные, термины красивые. Осталось донести это до смотрящего по ВЦИОМу, Федоров его фамилия, а он чтоб втолковал это вышестоящему. Нет, ещё выше
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9 час.

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