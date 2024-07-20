Путин не зря говорил олигархам: «В гробу карманов нет». Делиться надо

Отнять и поделить а дальше что? Прелогайте что будем делать? У нас или у вас есть вождь который поведёт к светлому будущему. И какая у нас программа.???

Игорь Кузнецов

СВО вынужденно "подтолкнуло" принять "ступенчатую шкалу" НДФЛ. Уже хорошо. О конкретных процентах - это на потом. А что нужно делать, чтобы не было такого, когда "Капитал будет концентрироваться в руках немногих и передаваться по наследству"? У нас налог на наследство близких родственников, а также налог на наследство по завещанию, не действует. А также доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физических лиц в порядке наследования, не облагаются НДФЛ.