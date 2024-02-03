Улицкая дала повод к применению нового закона о конфискации имущества Если бы СВО не было, ее бы стоило выдумать — она дала шанс избавиться от огромного количества мусора, накопившегося в стране.
С кем вы, мастера халтуры?
Комментарии
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Владимир Балаев
Они до такой степени раздулись от тщеславия, что забыли об осторожности. МУСОР НЕНАВИДЯЩИЙ НАШУ СТРАНУ, ДОЛЖЕН ЕЁ ПОКИНУТЬ!
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6 час.
Дмитрий Арт
А чего вы хотели от их иго в России
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50 мин.
Анатолий Анатольев
И не сдохнет проклятая МРАЗЬ, пора на мост отвести!!!!!
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19 мин.
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