НКР: рынок ЦФА в 2026 году может достигнуть 1-1,2 трлн рублей

Объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в 2026 году, по базовому прогнозу агентства НКР, может составить 1–1,2 трлн рублей, следует из его исследования.
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