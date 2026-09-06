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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Белов о старте регулярки: «В России талантливая молодежь. Лучше пусть играют они, чем средние иностранцы. Лимит в три легионера в нынешних условиях был бы оптимальным»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Валерий Белов высказался о старте регулярного чемпионата-2026/27.  «Первый день регулярки прошел без особых сенсаций, хотя, пожалуй, удивило то, что « Спартак » ничего не забил в игре против « Торпедо », а также СКА пришлось повозиться с «Ладой».

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