Вооруженный конфликт на Украине фактически завершился, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, об этом на своей странице в социальной сети X заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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