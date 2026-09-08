Магнитная буря обрушится на Ямал 8 и 9 сентября

Как минимум два удара по Земле из-за выброса плазмы на Солнце ожидаются 8 и 9 сентября. Пик возмущений ожидается в ночь со вторника на среду, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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