Минфин планирует увеличить федеральный бюджет 2025 года на 829 млрд рублей

Основные средства направят на социальную сферу, здравоохранение и сельское хозяйство. Значительное увеличение финансирования предусмотрено для программы доступного жилья и ЖКХ, развитие сельского хозяйства, здравоохранение и транспортную систему.
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