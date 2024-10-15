Синоптик Колесов: дожди прекратятся в Петербурге уже завтра

На востоке Ленобласти сегодня ожидается мокрый снег Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале рассказал, какая погода ждет жителей Северной столицы и Ленинградской области в ближайшие дни.
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