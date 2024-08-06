Запчасти для китайских авто: какие в дефиците?

Тема дефицита запчастей приобрела дополнительную остроту. Ассоциация российских автодилеров (РОАД) в июне направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо, в котором просит проверить договоры между производителями, дистрибьюторами и продавцами машин на наличие «элементов монополизма» и недобросовестной конкуренции.
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