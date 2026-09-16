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Регионы России

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«Турбо Облако» обеспечило вычислительные мощности для обучения робота Mindrobots

«Турбо Облако» обеспечило вычислительные мощности для обучения робота Mindrobots

Компания «Турбо Облако» предоставила выделенные вычислительные мощности для обучения человекоподобного робота компании Mindrobots, специализирующейся на разработке и интеграции робототехнических решений.

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