ЦИК: В пятницу прощание с убитой главой УИК Запорожья Астаниной

Прощание с Еленой Астаниной, руководителем УИК №394 Запорожья, состоится в пятницу. Она погибла от удара БПЛА ВСУ.
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