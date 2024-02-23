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Только шашка казаку во степи подруга…

Только шашка казаку во степи подруга…

Мастера, изготавливавшие казачье холодное оружие, передавали секреты ковки своим сыновьям. После Гражданской войны большевистское правительство распорядилось изъять все оружие у казаков вплоть до наградного Георгиевского, а мастерам-оружейникам пришлось ковать не шашки, а исключительно мирные изделия типа лемехов, подков и прочего сельхозинвентаря.

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