Только шашка казаку во степи подруга…

Мастера, изготавливавшие казачье холодное оружие, передавали секреты ковки своим сыновьям. После Гражданской войны большевистское правительство распорядилось изъять все оружие у казаков вплоть до наградного Георгиевского, а мастерам-оружейникам пришлось ковать не шашки, а исключительно мирные изделия типа лемехов, подков и прочего сельхозинвентаря.