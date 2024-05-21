Совет директоров "ВУШ Холдинга" рекомендовал не выплачивать дивиденды-2023

Решением совета директоров «ВУШ Холдинг» отказалась от выплаты дивидендов за прошлый год. СД также решил вернуться к вопросу о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям в 4 квартале 2024 года.
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