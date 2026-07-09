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Царьград

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Депутаты предложили внедрить психологов в больницы России

Депутаты предложили внедрить психологов в больницы России

Депутаты ГД из фракции "Новые люди" предложили внедрить механизм психологической поддержки для родственников пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, чтобы снизить нагрузку на врачей и улучшить взаимодействие с семьями пациентов.

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