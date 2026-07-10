Самая опасная женщина Красной Армии: сколько немцев уничтожила Людмила Павличенко

Ещё до окончания войны снайпер Красной армии Людмила Павличенко стала мировой звездой. В её честь устраивал приём 32-й президент США Франклин Рузвельт, а популярный тогда кантри-исполнитель и антифашист Вуди Гатри посвятил ей песню «Miss Pavlichenko».