120 учебных заведений представлены на международной выставке "Образование и карьера" в Минске

Ознакомиться с белорусскими и российскими вузами и принять решение, где хотели бы учиться, можно на выставке "Образование и карьера" в Минске В Минске продолжает свою работу 21-я международная выставка "Образование и карьера".
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