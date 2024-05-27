Лили Аллен заявила, что сериал "Оленёнок" не был бы так популярен, если бы жертвой сталкера была женщина

Певица Лили Аллен в интервью The Sunday Times Style заявила, что последний хит Netflix — основанное на реальных событиях драмеди "Оленёнок" не было бы таким популярным, если бы на месте жертвы сталкера оказалась женщина.
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