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Лили Аллен заявила, что сериал "Оленёнок" не был бы так популярен, если бы жертвой сталкера была женщина

Лили Аллен заявила, что сериал "Оленёнок" не был бы так популярен, если бы жертвой сталкера была женщина

Певица Лили Аллен в интервью The Sunday Times Style заявила, что последний хит Netflix — основанное на реальных событиях драмеди "Оленёнок" не было бы таким популярным, если бы на месте жертвы сталкера оказалась женщина.

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