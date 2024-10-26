Стали известны подробности зверского убийства актера Иосифа Ткача

Трагедия вызвала огромный резонанс в обществе Фото: социальные сети Жуткое преступление потрясло Баку: актер, известный по роли в сериале «Граф Крестовский», Иосиф Ткач, и его супруга Людмила Михайловна были найдены убитыми.
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