Как я увела мужчин

Какой там бумеранг? Обычная шлюха. Морду ещё не разбивали. Всё впереди.

Светлана Петрова

Азарт, судя по всему, запал уходит и становится неинтересно, энергия вся ушла. Надо учиться познавать того, кто рядом, довольствоваться повседневным, а не только предлагать секс, иначе, придет момент и вас бросят, а удержать нечем