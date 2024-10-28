МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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  • radiofree
    Обычная рядовая проститутка,будем называть вещи своими именами.Как я увела мужчин
  • Светлана Петрова
    Азарт, судя по всему, запал уходит и становится неинтересно, энергия вся ушла. Надо учиться познавать того, кто рядом...Как я увела мужчин
  • Слава Белый
    Какой там бумеранг? Обычная шлюха. Морду ещё не разбивали. Всё впереди.Как я увела мужчин

Как я увела мужчин

Меня зовут Екатерина, и я часто слышу о «бумерангах» в отношениях. В моей жизни это выражение обретает особое значение, ведь история, которую я хочу вам рассказать, наполнена любовными запутанностями и неожиданными поворотами.

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
Какой там бумеранг? Обычная шлюха. Морду ещё не разбивали. Всё впереди.
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11 час.
Светлана Петрова
Азарт, судя по всему, запал уходит и становится неинтересно, энергия вся ушла. Надо учиться познавать того, кто рядом, довольствоваться повседневным, а не только предлагать секс, иначе, придет момент и вас бросят, а удержать нечем
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4 час.
radiofree
Обычная рядовая проститутка,будем называть вещи своими именами.
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39 мин.

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