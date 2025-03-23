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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

В Казахстане на путях загорелся частный состав

На участке железнодорожной трассы Астана-Караганда произошло возгорание в частном пассажирском поезде Фото: КТЖ тестовый баннер под заглавное изображение По сообщениям компании, «22 марта в 11:13 на участке Астана — Караганда-Сортировочная обнаружено возгорание в пассажирском поезде № 44 частного ….

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