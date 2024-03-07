Церковный праздник 7 марта: обретение мощей Матроны Московской и день святого Маврикия Елена ГалицкаяСегодня, 7 марта, православные христиане отмечают два важных праздника: день святого Маврикия и обретение мощей Блаженной Матроны Московской.
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