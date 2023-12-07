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США поедают своих безропотных союзников и сателлитов – Матвейчев 

США поедают своих безропотных союзников и сателлитов – Матвейчев 

США используют своих союзников и сателлитов как беглый зэк подельников – съедает во время побега. И сейчас штаты съедают европейские страны, вынуждая их покупать американский газ в несколько раз дороже российского.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
США всё делают правильно! Под придуманными целями и лозунгами уничтожают логово нацистов - ЕС.
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12 час.

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