США поедают своих безропотных союзников и сателлитов – Матвейчев 

США используют своих союзников и сателлитов как беглый зэк подельников – съедает во время побега. И сейчас штаты съедают европейские страны, вынуждая их покупать американский газ в несколько раз дороже российского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии