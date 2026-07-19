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Русские спецы взломали телефон экс-министра обороны Украины Фёдорова и узнали неожиданные подробности

Русские спецы взломали телефон экс-министра обороны Украины Фёдорова и узнали неожиданные подробности

Царьград Коллаж Царьграда Российские специалисты получили доступ к телефону бывшего министра обороны Украины Фёдорова и раскрыли интересные детали.

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