Русские спецы взломали телефон экс-министра обороны Украины Фёдорова и узнали неожиданные подробности

Царьград Коллаж Царьграда Российские специалисты получили доступ к телефону бывшего министра обороны Украины Фёдорова и раскрыли интересные детали.
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