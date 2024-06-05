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Звонкое лето - детства планета.

Звонкое лето - детства планета.

1 июня - отмечается один из самых добрых и светлых праздников - День защиты детей. Это не только один из самых радостных праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, какая это прекрасная пора ´детство´.

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