Звонкое лето - детства планета.

1 июня - отмечается один из самых добрых и светлых праздников - День защиты детей. Это не только один из самых радостных праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, какая это прекрасная пора ´детство´.
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