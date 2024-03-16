Власти Эстонии пытаются помешать россиянам голосовать на выборах

В странах Прибалтики делают все, чтобы помешать выборам президента России. В Эстонии, где у многих россиян есть вид на жительство, пытаются не пускать их на участок в Ивангороде, он находится в Ленинградской области на границе с эстонской Нарвой.
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