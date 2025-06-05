Аналитики: Forza Horizon 5 разошлась тиражом в 2,2 миллиона копий на PS5

Аналитики: Forza Horizon 5 разошлась тиражом в 2,2 миллиона копий на PS5Forza Horizon 5, выпущенная для PlayStation 5, пользуется огромной популярностью и уже два месяца подряд находится на первом месте в списке самых скачиваемых игр в PS Store.