НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Аналитики: Forza Horizon 5 разошлась тиражом в 2,2 миллиона копий на PS5

Аналитики: Forza Horizon 5 разошлась тиражом в 2,2 миллиона копий на PS5

Аналитики: Forza Horizon 5 разошлась тиражом в 2,2 миллиона копий на PS5Forza Horizon 5, выпущенная для PlayStation 5, пользуется огромной популярностью и уже два месяца подряд находится на первом месте в списке самых скачиваемых игр в PS Store.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх