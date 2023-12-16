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«Колорадо» обменял Татара в «Сиэтл» на выбор в 5-м раунде драфта. У форварда 1+8 в 27 играх

33-летний словак набрал 9 (1+8) очков в 27 матчах за «Эвеланш» в текущем сезоне при нейтральной полезности и среднем времени на льду 11:16.

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