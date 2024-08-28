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Пронедра

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США пересмотрели прогноз мировых цен на нефть в сторону понижения

США пересмотрели прогноз мировых цен на нефть в сторону понижения Татьяна АрестоваНа рынке нефти вновь возникла неоднозначная ситуация, когда трейдеры не могут определиться, как будет соотноситься спрос и предложение.

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