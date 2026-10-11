Зачем водители глушат двигатель при остановке инспектором ДПС?

Едва в зеркале мелькнут проблесковые маячки – и рука сама тянется к замку зажигания либо к кнопке старта.
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