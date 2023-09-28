Россия увеличила производство золота на 3,8% за восемь месяцев

По данным Росстата, Россия по итогам января-августа 2023 года увеличила производство необработанного, полуобработанного золота, а также в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 3,8%.
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