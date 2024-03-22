На Западном обходе в Краснодаре выявили незаконную перевозку строительного мусора

На Западном обходе в Краснодаре выявили незаконную перевозку строительного мусораВ Краснодаре на Западном обходе сотрудники ДПС выявили «черного мусорщика» еще до того, как он выбросил отходы в неположенном для этого месте.
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