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Живая Кубань

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  • Nikolay Kuchkov
    Думаю, нужно по всей стране отменить эти веселья, чтобы все осознавали, идёт война и будет ещё жёстче, "любимый" запа...В Краснодаре отме...
  • Boris Borisov
    Это война тварей с окраины России. Но , как всегда разборка в Москве ! Армяно- азербайджанские люди воюйте у себя дом...Как минимум 12 че...
  • Boris Borisov
    Это война  армян с азербайджанцами ! Что вам паскудам дома не воюется! Что вы, твари в Москву лезете !Прямо сейчас гори...

На Западном обходе в Краснодаре выявили незаконную перевозку строительного мусора

На Западном обходе в Краснодаре выявили незаконную перевозку строительного мусора

На Западном обходе в Краснодаре выявили незаконную перевозку строительного мусораВ Краснодаре на Западном обходе сотрудники ДПС выявили «черного мусорщика» еще до того, как он выбросил отходы в неположенном для этого месте.

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