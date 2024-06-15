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Евро-2024. Испания против Хорватии, Италия сыграет с Албанией, Швейцария – с Венгрией

Венгрия сыграет со Швейцарией, Испания – с Хорватией, Италия – с Албанией.  Евро-2024 1-й тур Группа А Венгрия – Швейцария Дата проведения 15 июня, 16.

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